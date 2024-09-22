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В разноцветном вязаном бикини на отдыхе: Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой

В разноцветном вязаном бикини на отдыхе: Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой

В разноцветном вязаном бикини на отдыхе: Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой

Арабелла Чи/Instagram

Модель порадовала фолловеров новыми солнечными снимками из отпуска в Турции.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в турецком городе Бодрум.

Красавица достала из чемодана новый стильный купальник. На ней было разноцветное вязаное бикини, в котором она продемонстрировала свою стройную фигуру и красивый загар.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

А еще Арабелла похвасталась упругими ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

"Отказываюсь верить, что лето закончилось", – подписала модель фото.

Напомним, Арабелла Чи показала горячие фото в сексуальном купальнике кораллового оттенка с психоделическим принтом и металлическими кольцами.

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