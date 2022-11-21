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В разноцветных туфлях, вуали и накидке из перьев: Дита фон Тиз на концерте Элтона Джона

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
1 мин
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В разноцветных туфлях, вуали и накидке из перьев: Дита фон Тиз на концерте Элтона Джона

Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

50-летняя дива бурлеска разбавила свой черный лук цветными аксессуарами.

Дита фон Тиз посетила шоу Элтона Джона, состоявшееся на стадионе "Доджер" в Лос-Анджелесе в рамках его прощального тура Farewell Yellow Brick Road.

Дита фон Тиз / © Associated Press
Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Там дива бурлеска предстала в черном наряде, который состоял из блузки на молнии, с V-образным вырезом и рукавами-фонариками и укороченных брюк. На плече у нее была разноцветная накидка из перьев и черная сумка на золотистой цепочке.

Дита фон Тиз / © Associated Press
Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Аутфит фон Тиз дополнила туфлями-лодочками, украшенными разноцветными стразами.

Дита фон Тиз / © Associated Press
Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Знаменитость сделала свою фирменную прическу, макияж с акцентом на красной помаде и надела ободок с вуалью с цветными стразами. В ушах у нее были роскошные серьги с камнями.

Дита фон Тиз / © Associated Press
Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Ранее Дита в платье с пайетками блеснула сексуальным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
249
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