В разноцветных туфлях, вуали и накидке из перьев: Дита фон Тиз на концерте Элтона Джона

Дита фон Тиз посетила шоу Элтона Джона, состоявшееся на стадионе "Доджер" в Лос-Анджелесе в рамках его прощального тура Farewell Yellow Brick Road.

Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Там дива бурлеска предстала в черном наряде, который состоял из блузки на молнии, с V-образным вырезом и рукавами-фонариками и укороченных брюк. На плече у нее была разноцветная накидка из перьев и черная сумка на золотистой цепочке.

Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Аутфит фон Тиз дополнила туфлями-лодочками, украшенными разноцветными стразами.

Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Знаменитость сделала свою фирменную прическу, макияж с акцентом на красной помаде и надела ободок с вуалью с цветными стразами. В ушах у нее были роскошные серьги с камнями.

Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Ранее Дита в платье с пайетками блеснула сексуальным декольте.

Читайте также: