В разноцветном бикини: британская модель похвасталась красивой фигурой на Занзибаре

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фото с отдыха на Занзибаре – островном архипелаге в Индийском океане.

Блондинка соблазнительно позировала на пляже в разноцветном бикини с цветочным принтом и на завязках. Джесс похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.

Джессика Гейл

У Гейл были распущены мокрые волосы, которые она украсила бордовым цветком. У девушки были наращены ресницы, французский маникюр и золотые браслеты на руках.

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Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в черном купальнике продемонстрировала пышный бюст.