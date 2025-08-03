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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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193
Время на прочтение
1 мин

В разноцветном бикини: британская модель похвасталась красивой фигурой на Занзибаре

Джессика Гейл провела отличный отпуск в Танзании.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фото с отдыха на Занзибаре – островном архипелаге в Индийском океане.

Блондинка соблазнительно позировала на пляже в разноцветном бикини с цветочным принтом и на завязках. Джесс похвасталась стройной фигурой и красивым загаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Гейл были распущены мокрые волосы, которые она украсила бордовым цветком. У девушки были наращены ресницы, французский маникюр и золотые браслеты на руках.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в черном купальнике продемонстрировала пышный бюст.

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