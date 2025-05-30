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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В разноцветном купальнике: 52-летняя Тори Спеллинг ошеломила шпагатом на Багамских островах

Американская актриса на пляже похвасталась прекрасной растяжкой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Звезда сериала «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на острове Парадайз, который также известен как остров Атлантис, находящийся на Багамских островах и являющийся одним из самых известных курортов в мире.

Актриса позировала на пляже в разноцветном купальнике с Халтером, демонстрируя стройную фигуру и плоский живот.

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори также похвасталась прекрасной растяжкой – она села в продольный шпагат.

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Тори Спеллинг / © Instagram Тори Спеллинг

Свой пляжный лук Спеллинг дополнил солнцезащитными очками с желтыми линзами и черной оправой.

Напомним, в прошлый раз Тори Спеллинг показалась на фото в черном сплошном купальнике с рюшами и пикантным декольте.

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