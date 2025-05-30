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- Шоу-бизнес
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В разноцветном купальнике: 52-летняя Тори Спеллинг ошеломила шпагатом на Багамских островах
Американская актриса на пляже похвасталась прекрасной растяжкой.
Звезда сериала «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на острове Парадайз, который также известен как остров Атлантис, находящийся на Багамских островах и являющийся одним из самых известных курортов в мире.
Актриса позировала на пляже в разноцветном купальнике с Халтером, демонстрируя стройную фигуру и плоский живот.
Тори также похвасталась прекрасной растяжкой – она села в продольный шпагат.
Свой пляжный лук Спеллинг дополнил солнцезащитными очками с желтыми линзами и черной оправой.
Напомним, в прошлый раз Тори Спеллинг показалась на фото в черном сплошном купальнике с рюшами и пикантным декольте.