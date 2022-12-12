В разных босоножках: Сара Джессика Паркер пришла на театральную постановку с мужем и детьми

11 декабря в Нью-Йорке состоялся премьерный показ нового бродвейского мюзикла “В джазе только девушки”. Театральное шоу посетило много звезд театра и кино, а также актриса Сара Джессика Паркер и ее большая семья - муж Мэттью Бродерик и трое их детей - сын Джеймс Уилки и дочки-близняшки Табита Ходж и Марион Лоретта.

Для мероприятия Паркер надела синее платье с глубоким декольте, которое было расшито пайетками, а также белое пальто с пуговицами со стразами.

Дополнением образа стали черная сумка, длинная нить жемчуга, которую актриса обмотала вокруг шеи, а также яркий макияж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Особое внимание привлекали босоножки Сары Джессики, поскольку она надела их в разном цвете - одна была черной в белый горох, другая - белой в черный.

Босоножки Сары Джессики Паркер / Фото: Associated Press

Дочери актрисы появились в жаккардовых накидках и платьях, а сын и муж - в костюмах.

Сара Джессика Паркер с семьей / Фото: Associated Press

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