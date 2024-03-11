В реплике культового наряда: Аня Тейлор-Джой пришла на "Оскар" в платье от Dior

На церемонии "Оскар" в этом году актриса Аня Тейлор-Джой хоть и не была среди номинантов на золотую статуэтку, но все же имела важную роль - объявила и вручила награду за "Лучший короткометражный анимационный фильм".

По такому случаю для красной дорожки мероприятия 27-летняя девушка выбрала наряд от Модного дома Dior, амбассадором которого является.

Однако платье Ани необычное - оно вдохновлено культовым нарядом Venus ("Венера"), созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Как и оригинальный наряд, который сейчас является музейным экспонатом, платье актрисы имеет подчеркнутую талию, юбку, напоминающую лепестки цветка, а также оно богато расшитое декором. Наряд Аня Тейлор-Джой дополнила украшениями от Tiffany, длинным маникюром, лаконичной прической и макияжем.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Как создавалось платье, Дом Dior показал в Instagram.

Однако это не все сюрпризы от звезды, поскольку Аня также появилась на красной дорожке Vanity Fair, но уже в черном мини-платье от Miss Sohee. Наряд имел сложную аппликацию на плечах, а декольте было оформлено в виде бюстгальтера-бабочки. Также она надела головной убор с бисером и огромными бусинами, перчатки, капроновые колготки и туфли на каблуках.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

А вот что касается лука от Dior, то это не первый случай, когда Модный дом обращается к архивам и воссоздает дизайны основателя Дома. Также в прошлом году бренд сделал реплику платья "Юнона", из той же коллекции 1949 года и его на красную дорожку Каннского кинофестиваля надела Натали Портман.

Натали Портман в Каннах / Фото: Getty Images

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