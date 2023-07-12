Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ретро-образе: актриса Эмили Блант выбрала элегантное платье в мятном цвете и высокие каблуки

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
695
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ретро-образе: актриса Эмили Блант выбрала элегантное платье в мятном цвете и высокие каблуки

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Платье звезды хоть и было однотонным, но имело интересный крой.

40-летняя актриса Эмили Блант, известная по фильмам "Девушка в поезде" и "Молодая Виктория", посетила светское мероприятие во Франции - презентацию фильма "Оппенгеймер", снятого режиссером и сценаристом Кристофером Ноланом. Фильм будет рассказывать о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex, а перед камерами звезда картины позировала в шелковом наряде в ретро-стиле роскошного мятного оттенка. Оно имело ши рокие плечи, длинные рукава и драпировку на бедрах.

Автором этого платья является бренд Balmain, наряд был представлен в коллекции 2024 года, а дополнили его туфли от Malone Souliers shoes и украшения от Anita Ko. Также в ретро-стиле была выполнена прическа актрисы, а на лице визажисты сделали ей нежный макияж.

Эмили Блант / © Getty Images
Эмили Блант / Фото: Getty Images

В фильме Эмили сыграет Кэтрин Оппенгеймер - жену Роберта Оппенгеймера.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
695
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация