В ретро-образе и с новой прической: Пенелопу Крус сфотографировали на сьемках нового фильма в Италии

Актриса не успела завершить работу над недавним фильмом "Главная роль" (Official Competition), как приступила к съемкам новой картины.

На этот раз Пенелопа Крус снимается в байопике о жизни итальянского автогонщика и бизнесмена Энцо Феррари. Работа над этой картиной откладывалась на протяжении нескольких лет, но вот буквально на днях, 1 августа, стартовала работа.

Пенелопу подловили на съемках 4 августа в городе Модене. В фильме она сыграет жену Энцо Феррари - Лауру.

Актриса была в двух ретро-образах. Первое платье Пенелопы было черное и с принтом в виде цветов. Этот наряд костюмеры сочетали с черными колготками, туфлями на шнурках и с солнцезащитными очками.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Второе платье было в похожем стиле, но голубого оттенка, его актриса надела с голубым кардиганом. Также у нее была новая прическа каре.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Еще папарацци удалось сделать милый кадр, как актриса улыбалась, когда ее фотографировали.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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