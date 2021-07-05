В ретро-образе и с прической "улей": Леди Гага повторила наряд из культовой коллекции Dior

В ретро-образе и с прической "улей": Леди Гага повторила наряд из культовой коллекции Dior

Знаменитость решила поменять свой эпатажный стиль на ретро.

Леди Гага продемонстрировала публике новый ретро-образ, когда появилась возле отеля "Плаза" в Нью-Йорке в черном шелковом платье. Элегантный наряд был выполнен в стиле платьев из коллекции New Look, созданной Кристианом Диором в 1947 году. Автором образа певицы выступил дизайнер Dallas Coulter.

Модель в платье Dior, 1948 год / Getty Images

Платье Гаги было с запахом, подчеркивало ее тонкую талию, имело спущенные плечи и длинные рукава с манжетами. Юбка наряда дополнена кринолином, что добавило ей пышности, а вот на груди и талии в качестве декора были использованы большие шелковые пуговицы.

Также читайте Попала под прицел фотографов: Леди Гага в платье с разрезом показала новый лук

Образ певицы дополнили атласные туфли-лодочки от Jimmy Choo, необычная черная сумка на короткой ручке от бренда Mark Cross, на которой была надпись Love for Sale, с ней певица уже появлялась ранее.

На лице Леди Гаге визажисты сделали макияж с черными стрелками, а волосы она уложила в высокую прическу "улей". Запястье певицы украшал тонкий браслет с бриллиантами, уши лаконичные сережки-гвоздики, а руку - кольцом с бриллиантом от Edward Avedis.

Леди Гага / Getty Images

Забавно, что после возвращения со съемок для MTV Unplugged Гагу сфотографировали с коробкой пиццы в руках. Звезда направлялась в свой номер.

Леди Гага / Getty Images

Читайте также: Элегантно и дорого: Леди Гагу в белом аутфите сфотографировали в Нью-Йорке

Леди Гага на съемках фильма в Италии (29 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку