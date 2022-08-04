В ретро-образе и с псом по кличке Финн: Аманда Сейфрид на съемках сериала

Голливудская актриса Аманда Сейфрид сейчас снимается в сериале-антологии под названием "Переполненная комната" для Apple TV+ и ее довольно часто фотографируют во время работы. Также на съемочной площадке неоднократно в кадр попадал и пес актрисы по кличке Финн.

Эта австралийская овчарка коричневого окраса - лучший друг Аманды, и у звезды даже в контрактах всегда прописано, что Финн может приходить к ней на съемки. Вчера во время перерыва Аманда решила провести время с Финном, который смирно лежал, пока она его гладила.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Сама актриса была для роли одета в ретро-образ: голубую рубашку, серые брюки и жакет. Также в образе были коричневые туфли, замшевая сумка и солнцезащитные очки.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Сериал, в котором сейчас снимается Сейфрид, основан на романе Дэниела Киза "Разумы Билли Миллигана". Также в нем снимется Том Холланд.

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