В ретрообразе: Тесса Томпсон появились на красной дорожке в Нью-Йорке

Мероприятие проходило в рамках Нью-йоркского кинофестиваля.

Актриса Тесса Томпсон, которую многие помнят по ролям в фильмах "Тор: Рагнарек" и "Люди в черном: Интернэшнл", появилась на красной дорожке в воскресенье. 37-летняя знаменитость посетила премьеру фильма Passing ("Прохождение").

Для мероприятия Тесса надела элегантное платье от американского бренда Rodarte, которое было выполнено с белого шелка и черного кружева. Украшало платье V-образное декольте и рукава-фонарики.

Вообще, весь образ актрисы был выдержан в стиле ретро, и детали она тщательно продумала, например, дополнили образ прическа в стиле 30-х и сумочка из бисера.

Тесса Томпсон / Associated Press

Сам фильм Passing ("Прохождение") черно-белый, а Тесса сыграла в нем одну из ключевых ролей. Написан, спродюсирован и снят Ребеккой Холл для Netflix, для которой стал полнометражным режиссерским дебютом. Основана эта атмосферная драматическая картина на одноименном романе Неллы Ларсен 1929 года. И будет повествовать о двух подругах, которые принадлежат к разным расам. Название картины относится к афроамериканцам, у которых цвет кожи был достаточно светлым, чтобы их можно было воспринимать как "белых".

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