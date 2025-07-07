В резиновых сапогах и со шлангом: Памела Андерсон позировала на своем огороде

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

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58-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — появилась в фотосессии для журнала Architectural Digest, посвященного архитектуре и ландшафтному дизайну. Локацией для съемок стал дом ее бабушки, куда она переехала, в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором звезда разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела позировала как в одежде для работ в саду — в резиновых сапогах, резиновых перчатках, с лопатой и шлангом, так и в женственных образах — пальто и платьях.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

На огороде Андерсон выращивает свеклу, салат, редис, пряные травы, баклажаны, помидоры и др. Особенно актриса гордится своими розами сорта Yves Piaget, которых она посадила уже 75 кустов, из них она делает розовое масло и добавляет в косметику.

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Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

В качестве удобрение она использует только собственный компост и листовой перегной — никакой «химии». Часть собранного урожая Памела отдает в местные «пищевые банки», нуждающимся, в церкви, а также соседям.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Напомним, еще одним заядлым огородником стал экс-футболист Дэвид Бекхэм. Он много времени проводит на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия, где ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. В Сети он хвастается своим урожаем.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images