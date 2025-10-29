В резиновых сапогах и со своими собаками: Дэвид Бекхэм снялся в фотосессии у себя на огороде и пасеке

Дэвид Бекхэм в фотосессии для Country Life / © Instagram Дэвида Бекхэма

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. Поэтому неудивительно, что ему предложили стать приглашенным редактором журнала Country Life, освещающем различные аспекты сельской жизни.

На фото спортсмен позировала в луках от Boss: льняных рубашках, вельветовых брюках, джинсах и резиновых сапогах. Дэвид был запечатлен у себя на огороде, между грядками, на фоне ульев и на причале на водоеме.

Компанию Бекхэму составили его собаки породы кокер-спаниель.

В интервью изданию Дэвид рассказал о том, как он открыл для себя радости пчеловодства и садоводства.

«Мои бабушка и дедушка всю жизнь прожили в районе Севен-Систерс в Восточном Сассексе, так что они много времени проводили за городом. Мы ездили туда каждые выходные, как по расписанию. В субботу утром мама сажала меня и моих сестер (Линн и Джоанн) в машину, и мы ехали к ним провести день», — рассказывает спортсмен.

«Должно быть, это передалось мне от моего дедушки Джо, поскольку мои родители никогда не были садоводами. Никто в моей семье не любил садоводство, кроме дедушки Джо, который приходил к нам каждое воскресенье ухаживать за розами, и когда он уходил, все выглядело идеально. А потом он приходил на следующее воскресенье и обнаруживал, что все бутоны роз сбиты, потому что я гонял футбольный мяч. Как бы он меня ни любил, думаю, это сводило его с ума! Хотя я ничего не сажал вместе с ним, я проявлял интерес, и он рассказывал мне обо всем, что делает, так что, думаю, именно оттуда и зародилась моя любовь к садоводству, даже если тогда я этого не осознавал», — делится Дэвид.

«Я знал, что, как только у меня появится загородный дом, моя любовь к сельской местности станет еще сильнее, но я не представлял, насколько сильно», — признался Бекхэм.

Ранее, напомним, честь Дэвида Бекхэма назвали цветок. Это прекрасная новая роза, которая будет представлена ​​на Chelsea Flower Show в 2026 году.