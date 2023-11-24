В родном графстве Девон: супермодель Рози Хантингтон-Уайтли прогулялась с 6-летним сыном

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – в своем Instagram показала серию фотографий, сделанных в графстве Девон – месте, она где родилась и провела детство.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На прогулку девушка вышла в кожаном пальто с меховым воротником, джинсах и высоких черных сапогах. Компанию ей составил сын – 6-летний Джек Оскар, отец которого – актер Джейсон Стэтхэм.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Как всегда, лица мальчика Рози не показала.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Не обошлось и без традиционного английского чаепития, но и тут Джек Оскар скрыли лицо капюшоном.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась упругими ягодицами. Она сходила в спортзал и не смогла не сделать там селфи. На фото девушка позировала в обтягивающем черном спортивном комбинезоне и кроссовках Nike.

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