В родном графстве Девон: супермодель Рози Хантингтон-Уайтли прогулялась с 6-летним сыном

Англичанка решила показать ребенку места, где родилась.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – в своем Instagram показала серию фотографий, сделанных в графстве Девон – месте, она где родилась и провела детство.
На прогулку девушка вышла в кожаном пальто с меховым воротником, джинсах и высоких черных сапогах. Компанию ей составил сын – 6-летний Джек Оскар, отец которого – актер Джейсон Стэтхэм.
Как всегда, лица мальчика Рози не показала.
Не обошлось и без традиционного английского чаепития, но и тут Джек Оскар скрыли лицо капюшоном.
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась упругими ягодицами. Она сходила в спортзал и не смогла не сделать там селфи. На фото девушка позировала в обтягивающем черном спортивном комбинезоне и кроссовках Nike.
Читайте также:
- В прозрачном кружевном комбинезоне: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась пикантным луком
- Смело: сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли в прозрачном наряде пришла на вечеринку Dolce & Gabbana
- Красивая пара на фэшн-шоу: Рози Хантингтон-Уайтли в ярких мюлях с мехом, Джейсон Стэтхэм – в свитере цвета хаки
- В стильном блейзере и мини-юбке: Рози Хантингтон-Уайтли на улицах Парижа