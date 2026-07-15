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- Шоу-бизнес
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Сыграла самую красивую женщину на Земле: Люпита Нионго на премьере фильма "Одиссея" в Нью-Йорке
Актриса подчеркнула свою фигуру платьем из золотого кружева.
Люпита Ньонго присоединилась к Зендее и Энн Хэтэуэй на нью-йоркской премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея».
На мероприятии она появилась в золотом платье от Nicholas Oakwell с цветочным кружевом. Бретелей у платья не было, зато её талия была эффектно подчеркнута корсетом.
Кроме того, на юбке актрисы был заметен высокий разрез, открывавший ноги и демонстрировавший золотые босоножки.
Интересным акцентом образа стал чокер на шее Люпиты с камнями и жемчугом.
В Instagram дизайнер рассказал, что платье было создано под впечатлением от властной харизмы Джоан Коллинз в фильме «Эстер и король». Её образ стал отправной точкой для сочетания силы и чувственности благодаря выверенному крою и плавному силуэту.
В фильме «Одиссея» Люпита Нионго сыграла Елену Троянскую — женщину, из-за которой началась Троянская война.