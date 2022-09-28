В романтическом корсете с рюшами и на шпильках: Деми Роуз в игривом луке позировала на яхте

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки, на которых она продемонстрировала соблазнительный аутфит.

Модель появилась на пикантных кадрах в романтическом бежевом корсете с рюшами и голубыми лентами. Корсет отлично подчеркнул тонкую талию и сексуальный бюст Роуз.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Образ она дополнила светлыми стрингами и синими босоножками на шпильках. На шее был блестящий чокер.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми обольстительно позировала, лежа на яхте. Она хвасталась сексуальными формами.

Напомним, ранее Роуз в экстремально коротком платье выпила вина в саду.

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