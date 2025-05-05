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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В романтическом купальнике на отдыхе: нидерландская модель позагорала на побережье

Лаура Селия показала первое фото из своего отпуска на испанском курорте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия отдыхает на курорте в Испании. Оттуда красавица опубликовала в Instagram красивую черно-белую фотографию.

Девушка на побережье принимала солнечные ванны в белом купальнике с рюшами и бантом на лифе. Лаура продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы.

Лаура Селия

Лаура Селия

В Селии была объемная укладка с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами, золотые браслеты и кольца на руках.

Напомним, Лаура Селия позировала у бассейна в сексуальном купальнике, состоявшем из белых плавок на завязках и белого лифа с черной каймой.

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