В романтическом мини-платье с рюшами: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" сходила на Atlas Weekend

В романтическом мини-платье с рюшами: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" сходила на Atlas Weekend

Юлия Бельченко с подругой повеселилась на музыкальном фестивале.

Финалистка шоу "Холостяк-11" – Юлия Бельченко "Зайка" – сходила на музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Компанию ей составила другая участница проекта – Александра Миколюк.

Девушки решили сфотографироваться возле большой фигуры желтого зайца. Но фото, видимо, получилось не такое, как они хотели.

"Сфоткайте снизу пожалуйста, чтобы ноги длиннее были", - подписала Юля снимок в Instagram.

Бельченко была одета в романтичное ажурное белое мини-платье с рюшами на юбке и в зоне декольте. Наряд она сочетала с белыми кроссовками, светлой шляпой и сумочкой.

А Миколюк выбрала костюм с принтом от ZARA, который состоял из жакета с запахом и поясом, а также шорт. Лук красотка дополнила черными босоножками и белой сумочкой.

А тем временем другие участницы шоу - Джессика Чеги, Розали Номбре и Даша Ставнича отдыхают на термальных водах на Закарпатье.

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