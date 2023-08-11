В романтическом платье: Дженнифер Лопес сфотографировали на лодке в Италии

Знаменитость проводит время отдельно от мужа, но возможно они скоро встретятся в одном из итальянских городов.

54-летняя актриса Дженнифер Лопес попала под прицел фотографов в Италии. Ее сфотографировали с друзьями и командой в городе Нерано за обедом в ресторане Lo Scoglio, в который они отправились на лодке.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Вероятней всего, это была рабочая поездка для Дженнифер, поскольку сейчас она активно занимается продвижением нескольких своих бизнес-проектов.

На Лопес было нежное платье на тонких бретельках от бренда Zimmermann в роскошный цветочный принт. Образ она дополнила объемной прической, солнцезащитными очками и массивными украшениями.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Бена Аффлека с Дженнифер не было. Несколько дней тому назад актера видели с детьми от первого брака в Стамбуле. Возможно, вскоре он присоединится к Дженнифер Лопес, ведь скоро у него день рождения.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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