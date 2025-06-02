В романтическом платье и бриллиантово-изумрудных украшениях: Ана де Армас на премьере фильма "Балерина" в Париже

Ана де Армас

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Ана де Армас посетила премьеру криминального экшена "Балерина" в театре Le Grand Rex в Париже. В спин-оффе франшизы о непобедимом ассасине «Джон Уик» она сыграла главную роль.

Перед фотокамерами актриса предстала в романтическом аутфите. На ней было платье от бренда Louis Vuitton, амбассадором которого оно является. Наряд состоял из черного корсетного топа без бретелек и с декольте в форме сердца и длинной юбки, созданной из кремовых лоскутов ткани, напоминающих лепестки цветов.

Ана де Армас

Армас собрала волосы сзади, сделала нежный макияж и завершила образ бриллиантово-изумрудным комплектом украшений.

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О фильме:

В центре сюжета ленты — хрупкая балерина Ева Макарро, которую жажда мести превращает в профессионального убийцу. Выполняя задачи от своего директора (Анжелика Хьюстон), Ева узнает тайну убийства своего отца. На пути мести она встречается с самим Джоном Уиком (Киану Ривз). В фильме сочетались безудержная энергия боевика и утонченная эстетика балетного искусства, открывая новую, неожиданную страницу вселенной Джона Уика.

В криминальном экшене также появится: британский актер и обладатель «Золотого Глобуса» Иэн Макшейн («Дедвуд», франшиза «Джон Уик», «Сексуальная бестия»), Норман Ридус (сериал «Ходячие мертвецы») и оскароносная актриса Анжелика Хьюстон («Джон Уик 3», «Семейка Адамсов», «Французский вестник»).

Режиссером фильма стал Лен Вайзман, известный своей работой над фильмами франшизы «Джон Уик». Кроме того, он работал над фильмами серии «Другой мир», «Крепкий орешек 4.0» и «Вспомнить все». «Балеина» основана на сценарии Шея Геттена, создавшего увлекательную историю, наполненную интригами и напряженными моментами.

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Фильм адаптирован для людей с нарушением слуха и с нарушением зрения.

В украинский прокат "Балерина" выйдет 4 июня.