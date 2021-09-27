В романтическом платье и на фоне заката: жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала фото с дочерью

Дочери знаменитой пары сегодня исполнилось 5 месяцев.

Сегодня, 27 сентября, дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун исполнилось пять месяцев. По этому поводу модель опубликовала в Instagram пляжный снимок, на котором она держит выше головы малышку на фоне заката солнца. Одета Дарья в романтическое платье с цветочным принтом, рукавами-фонариками и разрезом.

Даши Хлистун / Instagram Даши Хлистун

"5 месяцев, кажется, что вот только вчера мы познакомились, я помню, как малышка закричала, а у меня от этого пошли слезы. Я впервые так сильно плакала от счастья", - написала под снимком Дарья.

Ранее Хлистун показала фото в золотом купальнике. На руках она тоже держала дочь.

Читайте также: Счастливы вместе: жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала фото с отдыха в Черногории

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку