В романтическом платье и украшении XVIII века: актриса Дейзи Эдгар-Джонс очаровала своим образом на премьере

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

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Дейзи Эдгар-Джонс появилась на мировой премьере фильма «Разум и чувства» в образе, который, без сомнения, был вдохновлён XVIII веком.

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

Актриса выбрала атласное платье от бренда Vivienne Westwood с глубоким декольте и приталенным лифом, переходящим в объемную юбку с драпировкой. Современный акцент наряду придали разрез на юбке и асимметричный шлейф, спускавшийся до пола. Не менее эффектными были бретели платья — скрученные ленты, завязанные в большие банты на плечах.

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Образ Дейзи дополнили атласные босоножки от Aquazzura и винтажная подвеска из частной коллекции ювелирного бренда Boucheron. Украшение было создано ещё в 1877 году, а специально для Эдгар-Джонс его достали из архивов. Нежный макияж дополнили небрежно уложенная прическа и розовые румяна.

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События фильма «Разум и чувства» режиссёра Энга Ли разворачиваются в Англии XVIII века. Фильм должен стать близкой к оригиналу экранизацией романа Джейн Остин 1811 года, а Эдгар-Джонс исполняет роль главной героини — Элинор Дешвуд.

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

По сюжету, после смерти отца старшая дочь семьи вынуждена столкнуться с потерей состояния. Она берет на себя роль эмоциональной опоры для сестер и овдовевшей матери, одновременно пытаясь разобраться в классовых условностях и ценности настоящей любви. Эту знаменитую роль на протяжении многих лет исполняли разные актрисы, в частности Эмма Томпсон в отмеченной «Оскаром» экранизации 1995 года.

В фильме «Разум и чувства» вместе с Дейзи также снялся актёр Джордж Мак-Кей.

Джордж Мак-Кей и Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

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