В романтическом платье с цветком: Белла Хадид в нежном аутфите появилась на улицах Нью-Йорка

Под прицел папарацци в Нью-Йорке попала Белла Хадид, приехавшая в Вест-Вилледж на презентацию своего нового парфюмерного бренда Orebella.

Модель выглядела нежно и женственно. На ней был романтический наряд с розовым цветочным принтом, состоявший из платья миди на бретельках и прозрачной накидки, скрепленной объемным цветком. Обута Белла была в бежевые лакированные босоножки на каблуках.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Хадид сделала скромную прическу, макияж с помадой ягодного оттенка и молочный маникюр. В руке она держала золотистый клатч-футляр.

Напомним, ранее Белла Хадид вышла в свет в ярком винтажном платье от бренда Roberto Cavalli.

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