В романтическом платье с корсетом: Злата Огневич в нежном образе представила новую песню

Злата Огневич запустила благотворительный проект "Лелека", в рамках которого презентовала песню с одноименным названием (которую написал Александр Лозовский) и клип на нее. Режиссером видеоработы выступил Антон Шатохин.

Злата Огневич/Пресслужба

"Лелека" — как символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа. Невидимая нить, объединяющая и оберегающая. Наш символ победы.

"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Лелека" — о каждом из нас. Она об Украине", — сказала артистка.

Злата Огневич/Пресслужба

Главным героем клипа стал актер, ведущий, а теперь сержант ВСУ Даниэль Салем.

Злата Огневич и Даниэль Салем/Прессслужба

Злата Огневич/Пресслужба

В видеоработе Огневич продемонстрировала нежный женственный образ. Она предстала в светлом платье-комбинации с прозрачными рукавами и бежевым корсетом на талии.

Злата Огневич/Пресслужба

Идеально ровная укладка и нежный макияж дополнили очаровательный лук звезды.

Злата Огневич/Пресслужба

К слову, стартовала продажа специального мерча – патриотических браслетов ручной работы, которые сегодня каждый может приобрести и присоединиться к сбору средств для помощи женщинам и девушкам, пострадавшим во время военных действий в каждом уголке страны. Всю информацию можно получить в социальных сетях Златы. На сегодняшний день уже продано более 3000 продукции, цель проекта собрать 500000 грн.

23 августа во Львове состоялась презентация песни и клипа Огневич, к которой присоединились ведущие врачи, волонтеры и фонды, которые занимаются людьми с первичными потребностями. В мероприятии приняли участие женщины с детьми, переселенцы, наши защитники из военных госпиталей.

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