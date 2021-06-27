В романтическом платье с кружевом: Катя Осадчая в нежном аутфите прогулялась по Львову

Ведущая "Светской жизни" показала фото с ее поездки на музыкальный фестиваль.

Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым после отдыха в Одессе поехали во Львов. Там чета посетила международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest и прогулялося старой частью города.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram Кати Осадчей

Для прогулки ведущая выбрала комфортный лук. Она надела белое платье длины миди с кружевом из общей с Андре Таном коллекции под названием ANDRE TAN х Катя Осадчая.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

На плечи Катя положила белый жакет и дополнила аутфит белыми кроссовками. На лице у нее были очки.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Львов. Жизнь возвращается в привычное русло, #leopolisjazzfest тому подтверждение", — подписала фотографии Осадчая.

Ранее Осадчая показала фото на фоне Одесского Оперного театра, а также поделилась Селфи на котором изображена с Юрием.

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Показ коллекции Andre Tan x Катя Осадчая (33 фото)

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