В романтическом платье с обнаженными плечами и в серьгах-птицах: Анна Добрыднева презентовала клип на саундтрек украинского фильма

Анна Добрыднева презентовала клип на трек "Де я?", который стал официальным саундтреком к украинской романтично-детективной комедии "Любовь без контракта". Кстати, это шестая композиция, которую артистка написала к фильмам или сериалам.

В клипе Добрыднева предстала в романтичном сине-белом платье с принтом, высоким разрезом и обнаженными плечами. Наряд артистка скомбинировала с бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках.

Анна Добрыднева/Пресс-служба

Аутфит красавица дополнила жемчужным колье с птичкой и серьгами-птичками. Аня сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на пышных ресницах.

Анна Добрыднева/Пресс-служба

Анна Добрыднева/Пресс-служба

Яркий и легкий интригующий мотив погружает слушателей в атмосферу приключения и интересного путешествия.

"Эту песню я написала ночью под вой сирен. Но наше воображение способно переместить нас в любой уголок планеты! Музыка — это настоящий телепорт! Написав этот трек, я словно побывала в настоящем отпуске! И зову вас вместе со мной в это виртуальное путешествие. Давайте отдохнем вместе", — поделилась Анна.

Анна Добрыднева/Пресс-служба

Песня "Де я?" уже пятая композиция, которая выходит у певицы во время полномасштабной войны, и работу над которой Анна успела сочетать с постоянными благотворительными выступлениями и плодотворной волонтерской деятельностью.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения у Анны Добрыдневой продолжается благотворительный тур по стране, в рамках которого состоялось уже более 180 концертов, в том числе в горячих точках. Тур продлится до победы Украины.

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