В романтическом платье с ягодными аппликациями: красивая Риз Уизерспун на премии в Беверли-Хиллз

Риз Уизерспун на церемонии вручения наград AFI Awards в Беверли-Хиллз появилась в нежном женском аутфите.

На ней было романтичное белое платье миди без бретелек с аппликациями в виде ягод. Наряд прекрасно подчеркнул тонкую талию звезды.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Риз была обута в черные лакированные слингбэки J'Adior от Christian Dior с белыми лентами.

Уизерспун дополнила лук аккуратной укладкой, макияжем с розовой помадой, бриллиантовыми серьгами и золотым кольцом.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Актриса позировала на красной дорожке также вместе со своей коллегой и подругой Натали Портман.

Натали Портман и Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Напомним, Риз Уизерспун появилась на церемонии "Золотой глобус" в бархатном черном платье с розовым бантом.

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