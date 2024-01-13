В романтическом платье с ягодными аппликациями: красивая Риз Уизерспун на премии в Беверли-Хиллз

47-летняя актриса продемонстрировала тонкую талию на красной дорожке.
Риз Уизерспун на церемонии вручения наград AFI Awards в Беверли-Хиллз появилась в нежном женском аутфите.
На ней было романтичное белое платье миди без бретелек с аппликациями в виде ягод. Наряд прекрасно подчеркнул тонкую талию звезды.
Риз была обута в черные лакированные слингбэки J'Adior от Christian Dior с белыми лентами.
Уизерспун дополнила лук аккуратной укладкой, макияжем с розовой помадой, бриллиантовыми серьгами и золотым кольцом.
Актриса позировала на красной дорожке также вместе со своей коллегой и подругой Натали Портман.
Напомним, Риз Уизерспун появилась на церемонии "Золотой глобус" в бархатном черном платье с розовым бантом.
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