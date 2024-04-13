В романтическом платье среди природы: певица представила клип, снятый на берегу Кременчугского водохранилища

Украинская певица Вера презентовала клип на чувственную песню "Не твоя". Это кавер-версия трека "Не моя" группы KOZAK SYSTEM (слова Василия Симоненко и Александра Положинского).

Спеть кавер на эту композицию артистка мечтала уже давно – с тех пор, как лет 5-6 назад она исполнила ее в дуэте с вокалистом KOZAK SYSTEM Иваном Леньо на купальском концерте группы.

"Мечты обладают свойством осуществляться!" – говорит артистка.

Локацией для съемок видео певица выбрала живописное место на берегу Кременчугского водохранилища Полтавской области.

"Без колебаний снимать клип я решила в самом любимом месте для отдыха — селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области. Это живописное место на берегу Кременчугского водохранилища, которое вдохновляет, очаровывает и остается в сердце навсегда", — поделилась с нами Вера.

В клипе артистка предстала в нежном образе. На ней было романтическое белое платье с декольте, расшитое сверху бисером и украшенное на поясе жемчугом. Под ним на исполнительнице было еще нюдовое подплатье. Затем на плечи красавица накинула черный жакет.

"Сочетание песни с историей героев клипа затрагивает тончайшие струны души. Каждый находит в этой истории что-то личное", – добавила Вера.

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