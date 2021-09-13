В романтическом платье: участница "Холостяка-11" сверкнула сексуальным декольте и стройными ногами

Джессика Чеги показала фотографии из поездки в Будапешт.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — посетила столицу Венгрии, оттуда девушка выложила интересные снимки.

Для прогулки по Будапешту она выбрала романтическое платье с цветочным принтом длины миди и с опущенной линией плеч.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Наряд имел сексуальное декольте, которое прекрасно подчеркнуло пышный бюст Чеги, а также — высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Платье она скомбинировала с темными ботильонами и любимой зеленой сумочкой на золотой цепочке. Волосы Джессика распустила и сделала нежный макияж.

Напомним, Джессика снялась в откровенной фотосессии. Перед камерой она появилась в сексуальных образах. Джесс обольстительно позировала в бирюзовом прозрачном белье с кружевом.

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