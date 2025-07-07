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- Шоу-бизнес
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В романтическом платье в горошек: Иванка Трамп показала фото своей подросшей дочери
Внучка президента США Дональда Трампа – Арабелла – растет настоящей красавицей.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своей 14-летней дочери Арабеллы, сделанные во время вечерней прогулки на природе в Нью-Джерси.
Арабелла выросла уже настоящей красавицей. На фотографиях она появилась в романтичном белом платье макси с короткими рукавами.
"Арабелла в сумерках в Нью-Джерси на нашей вечерней прогулке", - подписала фото Иванка.
Напомним, Иванка Трампа на свадебную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес одела черное мини-платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera, украшенное черными аппликациями и пайетками.