В романтическом платье в горошек: Иванка Трамп показала фото своей подросшей дочери

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своей 14-летней дочери Арабеллы, сделанные во время вечерней прогулки на природе в Нью-Джерси.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла выросла уже настоящей красавицей. На фотографиях она появилась в романтичном белом платье макси с короткими рукавами.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

"Арабелла в сумерках в Нью-Джерси на нашей вечерней прогулке", - подписала фото Иванка.

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Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трампа на свадебную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес одела черное мини-платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera, украшенное черными аппликациями и пайетками.