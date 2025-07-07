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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В романтическом платье в горошек: Иванка Трамп показала фото своей подросшей дочери

Внучка президента США Дональда Трампа – Арабелла – растет настоящей красавицей.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Арабелла

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своей 14-летней дочери Арабеллы, сделанные во время вечерней прогулки на природе в Нью-Джерси.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла выросла уже настоящей красавицей. На фотографиях она появилась в романтичном белом платье макси с короткими рукавами.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

"Арабелла в сумерках в Нью-Джерси на нашей вечерней прогулке", - подписала фото Иванка.

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Арабелла / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трампа на свадебную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес одела черное мини-платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera, украшенное черными аппликациями и пайетками.

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