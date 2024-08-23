В романтическом желтом бикини с рюшами: британская модель похвасталась сексуальными формами

Джессика Гейл устроила пикантную фотосессию во время морской прогулки.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram порцию новых фотографий с отдыха, который она проводит на греческом острове Миконос.

Джессика Гейл/Instagram

Красавица устроила импровизированную вечернюю фотосессию на яхте. Она была одета в романтическое желтое бикини с рюшами и голубыми бантиками.

Джессика Гейл/Instagram

Джесс с разных ракурсов похвасталась стройной фигурой и сексуальными формами.

Джессика Гейл/Instagram

Джессика Гейл/Instagram

Свой лук блондинка дополнила золотыми украшениями. У нее были распущены волосы и был макияж с акцентом на пышных ресницах.

"Вне зоны", — подписала Гейл фото.

Джессика Гейл/Instagram

Напомним, ранее Джессика Гейл позировала перед фотокамерой в белом бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее красивый загар.

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