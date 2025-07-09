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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

В романтичном кружевном платье: Cardi B появилась в нетипичном для себя образе

32-летняя американская рэперша Cardi B посетила Неделю моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Cardi B

Cardi B / © Getty Images

Она уже успела появится на показах самых известных брендов. В частности она также продемонстрировала очень романтическое платье оттенка айвори.

В таком наряде певица пришла на шоу Haute Couture бренда Ashi Studio, который презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026. На Cardi B был наряд, который сочетал в себе кружево, сетку и вышивку. Юбка у него была асимметричной, с длинным подолом и множеством слоев ткани, а рукава расклешенными.

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Образ Cardi B дополнила гламурными светлыми туфлями на каблуках, ярким макияжем и париком с длинной черной косой.

Этот наряд кардинально отличался от того, что она демонстрировала на показах Rahul Mishra и Schiaparelli, ведь на первый она пришла в красном платье огромными с розами, а на второй в эффектном скульптурном драматическом платье с бахромой.

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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