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- Шоу-бизнес
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В романтичном кружевном платье: Cardi B появилась в нетипичном для себя образе
32-летняя американская рэперша Cardi B посетила Неделю моды в Париже.
Она уже успела появится на показах самых известных брендов. В частности она также продемонстрировала очень романтическое платье оттенка айвори.
В таком наряде певица пришла на шоу Haute Couture бренда Ashi Studio, который презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026. На Cardi B был наряд, который сочетал в себе кружево, сетку и вышивку. Юбка у него была асимметричной, с длинным подолом и множеством слоев ткани, а рукава расклешенными.
Образ Cardi B дополнила гламурными светлыми туфлями на каблуках, ярким макияжем и париком с длинной черной косой.
Этот наряд кардинально отличался от того, что она демонстрировала на показах Rahul Mishra и Schiaparelli, ведь на первый она пришла в красном платье огромными с розами, а на второй в эффектном скульптурном драматическом платье с бахромой.