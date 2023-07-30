В романтичном платье и в гламурных босоножках: Ники Хилтон очаровала образом на званом ужине

После третьих родов светская львица уже полностью вернулась в свою прежнюю форму.
Пока Пэрис Хилтон выступает на вечеринках и участвует в необычных коллаборациях как, например, ее недавнее сотрудничество с брендом MSCHF и Crocs, ее младшая сестра Ники ведет более расслабленную, гламурную богатую жизнь, посещая светские ивенты.
На днях 39-летняя женщина посетила званый обед бренда Tod's, который состоялся в Нью-Йорке. На знаменитости был элегантный наряд, который она разбавила аксессуарами.
В частности Ники надела желто-голубое платье от бренда Zimmermann с длинными рукавами, V-образным декольте и необычными вырезами на талии. Она сочетала платье с голубой сумкой на коротких ручках от Tod's, украшениями с бирюзой и гламурными босоножками от Aquazzura - излюбленного бренда многих публичных личностей и британских принцесс.
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