В романтичном платье-пальто с цветами: Христина Соловий посетила премьеру фильма "Практическая магия 2"

Христина Соловий

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В Киеве состоялся предпремьерный показ фильма «Практическая магия 2» от Warner Bros. Pictures, который посетила певица Христина Соловий.

Для киновечера артистка выбрала романтичное черное платье-пальто длины миди с фактурным цветочным узором. Наряд имел приталенный силуэт, акцентированные плечи, длинные рукава с декоративными пуговицами и расклешенную юбку со складками. Из-под подола виднелась контрастная синяя ткань.

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Христина Соловий/Фото Анжелика Сердюк

Образ Христина дополнила черными кожаными туфлями с открытой пяткой, массивной платформой и устойчивыми каблуками. Особой деталью стал бархатный чокер с красным камнем-подвеской, который придал ее аутфиту готическую нотку. Соловей распустила волосы и сделала нежный макияж. Лаконичные кольца завершили лук звезды.

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Христина Соловий/Фото Анжелика Сердюк

На премьеру также пришли ведущие Вячеслав Соломка и Анна Астровская, участницы шоу «Холостяк» Ирина Кулешина и Вероника Дорошко, актер Алексей Нагрудный, гимнастка Виктория Оноприенко и другие.

Вячеслав Соломка/Фото Анжелика Сердюк

Анна Астровская/Фото Анжелика Сердюк

Ирина Кулешина/Фото Анжелика Сердюк

Вероника Дорошко/Фото Анжелика Сердюк

Алексей Нагрудный/Фото Анжелика Сердюк

Виктория Оноприенко/Фото Анжелика Сердюк

О фильме:

«Практическая магия 2» — американская фэнтезийная мелодрама и продолжение культового фильма 1998 года. Режиссером картины выступила Сюзанна Бир, а сценарий написал Акива Голдсман. В основу сюжета положен роман Элис Гоффман «Книга магии» 2021 года, который продолжает оригинальную историю.

Николь Кидман и Сандра Буллок вновь исполнили роли сестер Оуэнс. Также в фильме снялись Джои Кинг, Мэйси Уильямс, Ли Пейс, Шоло Маридуэнья, Солли Мак-Леод, Дайан Уист и Стокард Ченнинг.

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По сюжету сестры Оуэнс вновь оказываются в мире, полном приключений при лунном свете и могущественной родовой магии. На этот раз им предстоит противостоять темному проклятию, которое грозит навсегда разрушить их семью. Зрителей ждет история о магии, хаосе и силе семейных уз.

В украинских кинотеатрах фильм «Практическая магия 2» выйдет 10 сентября.

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