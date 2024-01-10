В романтичном платье с баской: Флоренс Пью, сыгравшая в "Оппенгеймере", очаровала публику нежным образом

Ее платье было нежным, гламурным и красиво подчеркивало фигуру.
Британка Флоренс Пью, которая сыграла в фильме "Оппенгеймер", а также скоро появится во второй части "Дюны", обычно удивляла на красных дорожках поклонников полупрозрачными платьями, которые впоследствии становились сенсацией. Но на вчерашнюю церемонию в Голливуде решила надеть платье в романтичном стиле.
Девушка посетила вручение премии Губернатора Академии кинематографических искусств и наук, которую еще называют "почетным "Оскаром". Для мероприятия она выбрала наряд от бренда Rodarte.
Платье было из коллекции весна-лето 2024, имело бретели крест-накрест, цветочный декор, а также полностью было расшито пайетками разного размера. Бедра Флоренс украшала баска.
Ее образ дополнили босоножки, макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, прическа с голливудской волной, а также бриллиантовые украшения: серьги, браслет и несколько колец.
На мероприятии она позировала с коллегами по фильму "Оппенгеймер". Эмили Блант также была элегантной и надела черное платье от Miu Miu и украшения от Tiffany & Co.
А вот коллеги-актеры - Киллиан Мерфи и Роберт Дауни младший - отдали предпочтения элегантным костюмам.
Но что интересно, не только Пью понравилось платье этой модели. Также совсем недавно в таком же наряде, но в зеленом цвете и с немного видоизмененным декольте, появилась Лили Гладстон. Мероприятие она посетила с коллегой по фильму "Убийцы цветочной луны" Леонардо Ди Каприо.
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