- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
В романтичном платье с декольте: Дженнифер Лопес пришла на светское мероприятие и очаровала публику
56-летняя суперзвезда Дженнифер Лопес выглядела нежно и гламурно на мероприятии в Калифорнии.
Она посетила светский гала-вечер по случаю 25-летия программы YES Scholars, который прошел в частном клубе.
Лопес надела на мероприятие нежное платье-боди от Roberto Cavalli — это был светлый наряд с подчеркнутой талией, V-образным декольте и американской проймой. Также интересности ему придавала полупрозрачная юбка из нежного шифона, а романтики — цветочный принт.
Образ Дженнифер дополнила клатчем-коробкой, украшениями от Bvlgari, а также прической с распущенными волосами и ярким макияжем.
Также на этом мероприятии появилась актриса Элизабет Олсен младшая сестра близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен в платье от Rodarte, которая ранее уже носила.