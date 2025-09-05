В романтичном платье с декольте: Дженнифер Лопес пришла на светское мероприятие и очаровала публику

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Она посетила светский гала-вечер по случаю 25-летия программы YES Scholars, который прошел в частном клубе.

Лопес надела на мероприятие нежное платье-боди от Roberto Cavalli — это был светлый наряд с подчеркнутой талией, V-образным декольте и американской проймой. Также интересности ему придавала полупрозрачная юбка из нежного шифона, а романтики — цветочный принт.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Образ Дженнифер дополнила клатчем-коробкой, украшениями от Bvlgari, а также прической с распущенными волосами и ярким макияжем.

Также на этом мероприятии появилась актриса Элизабет Олсен младшая сестра близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен в платье от Rodarte, которая ранее уже носила.