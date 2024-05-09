В романтичном платье с откровенным декольте: топ-модель Стелла Максвелл в новой съемке

33-летняя британская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret – Стелла Максвелл – стала главной звездой майского выпуска журнала Vogue Türkiye.

На обложке глянца модель запечатлена в романтичном пестром платье с флористическим принтом и глубоким V-образным декольте, на ее шее – колье от Cartier в виде легендарного символа бренда – пантеры, а на запястье – подобный браслет.

Также Стелла примерила и другие наряды: романтичное розовое платье, обтягивающее платье с принтом в сочетании с кардиганом, расшитое камнями мини-платье, а также клетчатый костюм, который она надела на голое тело. Все луки дополнялись также украшениями Cartier.

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Напомним, ранее Стелла Максвелл появилась на гала-вечере Art+Film, на котором отмечали достижения кино, моды и современного искусства собралось много звезд кино, моделей и светских львиц. Модель выбрала для выхода черное платье с высоким разрезом, которое дополнила эффектными черными босоножками на высокой платформе.

Стелла Максвелл / Фото: Getty Images

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