В романтичном платье с разрезом: супермодель Алина Байкова прогулялась по Риму

Украинская супермодель Алина Байкова решила отдохнуть от шумного Нью-Йорка, где живет уже много лет, и отправилась в Европу. Сейчас девушка отдыхает в Италии, а точнее, в Риме.

На днях Алина решила прогуляться по городу и посмотреть достопримечательности, а на странице в Instagram поделилась снимками с поклонниками.

Для вечернего променада Байкова опять выбрала наряд от украинского бренда Overthesea. В этот раз на модели было белое платье в романтическом стиле. У наряда были опущенные плечи-фонарики, открытая линия декольте, цветочный принт, небольшие оборки и высокий разрез сбоку на юбке, который открывал ее стройные ноги. Также она распустила волосы, отказалась от макияжа и завершила образ любимой сумкой от бренда Bottega Veneta, бриллиантовыми серьгами-пусетами и лентой на груди в виде флага Украины.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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