В романтичном платье с цветами из бисера: Аманда Сейфрид на презентации фильма в Торонто
Платье подчеркивало плечи звезды.
Аманда Сейфрид пришла на презентацию фильма «Завещание Энн Ли», которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Картину показали в Королевском театре Александры 9 сентября.
Актриса появилась на мероприятии в черном платье романтичного фасона, ведь это был наряд миди из плотной ткани и с короткими рукавами. Плечи у этого платья были открыты, а в зоне декольте его украшала цветочная вышивка бисером.
Аманда дополнила наряд туфлями на каблуках с открытыми пальцами, а также лаконичной прической и роскошными украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co. с бриллиантами. Особенно внимание привлекало колье на ее шее «Птица на камне».
Напомним, что впервые премьера фильма с Сейфрид состоялась в Венеции на 82-м Международном кинофестивале. Тогда на красной дорожке она появилась в оригинальном платье от Prada синего цвета с пуговицами и большим красным бантом.