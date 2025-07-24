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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

В романтичном платье с цветочным принтом: 79-летняя Голди Хоун пришла поддержать сына на премьере

В Нью-Йорке состоялась премьера второй части комедии «Счастливчик Гилмор 2». Фильм сняли через 29 лет после выхода на экраны первой части.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Голди Хоун

Голди Хоун / © Associated Press

На мероприятии появилось множество гостей и актеров, в частности среди тех, кто вышел на фотоколл был 48-летний голливудский актер Оливер Хадсон.

Он — сын актрисы Голди Хоун и музыканта Билла Хадсона. Хоун, которой сейчас 79 лет, пришла поддержать сына на этой премьере, хотя он сыграл и не главную роль в фильме.

Голди Хоун с сыном / © Associated Press

Голди Хоун с сыном / © Associated Press

Голди надела длинное платье на тонких бретельках от бренда Camilla. Платье было выполнено из ткани в цветочный принт, а также украшено стразами. Образ оскароносная актриса также дополнила украшениями из бирюзы, красным маникюром и укладкой.

Голди Хоун / © Associated Press

Голди Хоун / © Associated Press

Голди Хоун / © Associated Press

Голди Хоун / © Associated Press

Но помимо матери, также поддержать Оливер пришли его дети и жена. У пары два сына и дочь.

Голди Хоун с сыном, невесткой и внуками / © Associated Press

Голди Хоун с сыном, невесткой и внуками / © Associated Press

Голди Хоун с внучкой / © Associated Press

Голди Хоун с внучкой / © Associated Press

Голди Хоун с внучкой / © Associated Press

Голди Хоун с внучкой / © Associated Press

Кейт Хадсон на премьру не пришла, поскольку сейчас в отпуске.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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