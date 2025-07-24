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- Шоу-бизнес
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В романтичном платье с цветочным принтом: 79-летняя Голди Хоун пришла поддержать сына на премьере
В Нью-Йорке состоялась премьера второй части комедии «Счастливчик Гилмор 2». Фильм сняли через 29 лет после выхода на экраны первой части.
На мероприятии появилось множество гостей и актеров, в частности среди тех, кто вышел на фотоколл был 48-летний голливудский актер Оливер Хадсон.
Он — сын актрисы Голди Хоун и музыканта Билла Хадсона. Хоун, которой сейчас 79 лет, пришла поддержать сына на этой премьере, хотя он сыграл и не главную роль в фильме.
Голди надела длинное платье на тонких бретельках от бренда Camilla. Платье было выполнено из ткани в цветочный принт, а также украшено стразами. Образ оскароносная актриса также дополнила украшениями из бирюзы, красным маникюром и укладкой.
Но помимо матери, также поддержать Оливер пришли его дети и жена. У пары два сына и дочь.
Кейт Хадсон на премьру не пришла, поскольку сейчас в отпуске.