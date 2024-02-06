В романтичном сарафане с цветами: Николь Шерзингер в необычном для себя образе позировала на яхте

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – обычно отдает предпочтение откровенным образам, ярким макияжам и экстравагантным прическам. Однако иногда делает исключение и в обычной жизни выбирает более скромные луки.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Так, артистке, которая в последнее время работает без выходных, удалось выбраться в небольшой отпуск. Фотографии с прогулки на яхте она опубликовала в своем Instagram. Николь на них предстала в нежном образе: на ней был сарафан с флористическим принтом и солнцезащитные очки. Она держала в руках бокал с вином и позировала на заходе солнца.

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Напомним, эффектная Николь Шерзингер блеснула пышной грудью. Она надела кожаный топ, который подчеркнул ее бюст, а в макияже сделала акцент на красной помаде и розовых румянах.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

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