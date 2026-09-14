В романтичной блузке и с сумкой-лебедем: возлюбленная Брэда Питта очаровала образом на теннисном матче

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

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Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон посетили финал мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Инес де Рамон продемонстрировала на спортивном мероприятии очаровательный аутфит. На ней была романтичная белая блузка с нежной цветочной вышивкой, цветочными кружевными аппликациями и фестонами.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Инес сочетала ее с голубыми джинсами клеш с высокой посадкой и небольшими разрезами внизу на брючинах. Обута она была в черные босоножки на высокой платформе. В руке де Рамон держала оригинальную бело-розовую сумку в виде лебедя с золотой цепочкой. Волосы она собрала в длинную небрежную косу и сделала нежный макияж.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Брэд Питт появился в монохромном наряде темно-синего цвета. На нем были свободная рубашка с отложным воротником и накладным карманом, а также широкие брюки. Под рубашку актер надел белую майку.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Лук Питт дополнил бейсболкой, которую, как обычно, надел козырьком назад, и очками-авиаторами с золотистой оправой. На шее у него были золотые цепочки, одна из которых — с бриллиантами, а на руках — золотые часы, браслеты и кольцо.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Напомним, накануне влюбленные вместе посетили женский финал US Open. Тогда Питт появился в светло-голубой рубашке-поло и джинсах, а Инес — в винтажном наряде от Dior с газетным принтом.

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