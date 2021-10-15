В ромпере цвета Апероль: "Холостячка" Злата Огневич на свидании на острове

Певица в ярком образе прогулялась по Кипру в новом выпуске проекта "Холостячка".

Сегодня в эфир вышел пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня — певица Злата Огневич, пригласила трех мужчин на свидание на Кипр.

Сначала артистка встретилась с начальником патрульной полиции Кременчуга — Александром Борзенко.

Злата Огневич/Служебные видео

Для свидания Злата выбрала яркий лук. На ней был ромпер цвета Апероль с сексуальным декольте и вырезом на спине. Наряд она сочетала с белыми кроссовками и соломенной шляпой с черной лентой.

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Шею Огневич украсила деликатным ожерельем, а уши — серьгами-гвоздиками. Волосы она заплела в косу, а в макияже акцент сделала на глазах.

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Во время прогулки в лесу певица, чтобы не замерзнуть, надела сверху белую рубашку и завязала ее на талии.

Злата Огневич/Служебные видео

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