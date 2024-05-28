В ромпере и косухе: Аня Тейлор-Джой посетила автогонку "Формулы-1" в Монте-Карло

Известная актриса опять вернулась в Европу, чтобы посетить мероприятие в Монако.

Аня Тейлор-Джой посетила Гран-при Монако - гонку "Формулы-1" в Монте-Карло. На это мероприятие она оделась стильно и немного дерзко, поскольку появилась на соревнованиях в черном ромпере и коричневой косухе от Jean Paul Gaultier.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Также актриса дополнила этот образ черными лоферами таби от Margiela, роговыми очками ретро-формы, собранными волосами и красной помадой на губах.

Косухи Аня в последнее время полюбила, поскольку несколькими днями ранее также надевала такую куртку, но черного цвета, на мероприятие в Лос-Анджелесе. Актриса пришла поддержать коллегу по фильму "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" Криса Хемсворта, поскольку он получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Тогда она надела кожанные шорты, черную водолазку и туфли на каблуках от Christian Louboutin. На куртке у девушке можно заметить брошь с бриллиантами от Tiffany & Co. которая называется Bird on a Rock. такое же украшение недавно носила актриса Блейк Лайвли.

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