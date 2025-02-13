В ромпере и с роскошным маникюром: возлюбленная Паттинсона - Сьюки Уотерхаус - посетила Неделю моды

Между концертами и воспитанием дочери, которая совсем скоро отпразднует свой первый день рождения, певица и модель Сьюки Уотерхаус также посещает светские мероприятия.
На этой неделе она прилетела в Нью-Йорк, где 11 февраля состоялся показ американского бренда Michael Kors.
В рамках Недели моды бренд презентовал коллекцию готовой одежды на сезон осень-зима 2025. Сьюки позировала перед фотографами в черном ромпере, который дополнила кожаным ремнем.
Наряд она также сочетала с черным блейзером, капроновыми колготками и туфлями на каблуках.
Свой образ она продумала до мелочей, ведь также волосы Сьюки уложила в текстурные волны, сделала макияж, надела стильные очки в тон наряда и сделала длинный маникюр коричневого цвета.
Ромпер Сьюки характерный тем, как оформлено его декольте и недавно в очень похожем наряде также появилась на публике актрсиа Кэти Холмс. Она посетила коктейльную вечеринку бренда Michael Kors, которая прошла в баре Bemelmans в Нью-Йорке.
Читайте также:
- Этот цвет ей к лицу: жена Роберта Паттинсона выступила на концерте в Нью-Йорке
- В объемной шубе и джинсовых мини-шортах: папарацци подловили Сьюки Уотерхаус на улицах Нью-Йорка
- Оделась немного в ретро-стиле: Сьюки Уотерхаус подловили в Нью-Йорке без Роберта Паттинсона