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- Шоу-бизнес
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В ромпере цвета сливочного масла и с кружевом: Флоренс Пью продемонстрировала романтичный образ в Нью-Йорке
Актриса попала в объектив папарацци в нежном наряде в стиле нижнего белья.
Флоренс Пью запечатлели папарацци во время ее появления в Нью-Йорке. Для выхода 30-летняя звезда выбрала романтичный лук из коллекции Chloé весна-лето 2026, вдохновленный винтажным стилем нижнего белья.
На актрисе был атласный ромпер цвета сливочного масла свободного кроя с белой кружевной отделкой, открытыми плечами и асимметричным низом.
Флоренс дополнила наряд босоножками цвета металлик на высоких шпильках и серебристой сумкой Erdem, расшитой бантиками, с необычной фигурной золотой ручкой. На лице у нее были небольшие овальные очки, а на руках — кольца. Она сделала волнистую прическу в ретро-стиле, макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а также бледно-розовый маникюр.
Напомним, Флоренс Пью пришла на мероприятие в прозрачном наряде с цветочными аппликациями от Rodarte и без бюстгальтера.