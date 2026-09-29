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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В ромпере цвета сливочного масла и с кружевом: Флоренс Пью продемонстрировала романтичный образ в Нью-Йорке

Актриса попала в объектив папарацци в нежном наряде в стиле нижнего белья.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью запечатлели папарацци во время ее появления в Нью-Йорке. Для выхода 30-летняя звезда выбрала романтичный лук из коллекции Chloé весна-лето 2026, вдохновленный винтажным стилем нижнего белья.

На актрисе был атласный ромпер цвета сливочного масла свободного кроя с белой кружевной отделкой, открытыми плечами и асимметричным низом.

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс дополнила наряд босоножками цвета металлик на высоких шпильках и серебристой сумкой Erdem, расшитой бантиками, с необычной фигурной золотой ручкой. На лице у нее были небольшие овальные очки, а на руках — кольца. Она сделала волнистую прическу в ретро-стиле, макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а также бледно-розовый маникюр.

Напомним, Флоренс Пью пришла на мероприятие в прозрачном наряде с цветочными аппликациями от Rodarte и без бюстгальтера.

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