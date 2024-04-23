В роскошном 25-летнем платье: дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа повторила культовый образ своей матери

20 апреля дочь актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа - Кэрис - отпраздновала свое 21-летие и по такому поводу устроила вечеринку для родных и друзей.

На своей странице в Instagram она поделилась несколькими фотографиями с праздника и показала свой образ - нежно-розовое платье на тонких бретельках и кружевными вставками.

У наряда также была аппликация выполненная бисером и пайетками на декольте, подоле и под грудью. Платье было длины миди и в бельевом стиле. Дополнила наряд именинница укладкой, легким макияжем и босоножками.

Кэрис Зета Дуглас / фото: instagram.com/carys.douglas

Кэрис Зета Дуглас / фото: instagram.com/carys.douglas

Платье Кэрис взяла со шкафа своей знаменитой матери и этой вещи на самом деле уже 25 лет. Автором платья является французский модельер Эмануэль Унгаро и оно входило в коллекцию осень-зима 1999 года.

Кэрис Зета Дуглас / фото: instagram.com/carys.douglas

В этом платье Кэтрин Зета-Джонс появилась в том же 1999-м на красной дорожке церемонии вручения наград MTV Movie Awards в Санта-Монике. Нежный наряд она тогда дополнила сумкой Baguette от бренда Fendi, расшитой пайетками, босоножками и бриллиантами. Кэтрин Зета-Джонс носила наряд, когда ей было 30 лет.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

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