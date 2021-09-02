В роскошном аутфите: 76-летняя Хелен Миррен на открытии Венецианского кинофестиваля

В Италии на острове Лидо состоялась церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля.

76-летняя британская актриса Хелен Миррен блистала на красной дорожке вместе со своим супругом – режиссером Тэйлором Хэкфордом. Стартовал кинофестиваль с показа фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли.

Хелен Миррен вышла на дорожку в блестящем вечернем платье с пайетками, с рукавами три четверти и с небольшим шлейфом. Обтягивающее платье безупречно сидели на ее фигуре. Вечерний образ актриса дополнила клатчем и маской в тон, перстнем с камнем, серьгами-висюльками с камнями, а также ободком, который тоже был подобран в тон наряда.

Хелен Миррен с мужем Тэйлором Хэкфордом / Getty Images

Белые волосы Миррен были распущены и немного накручены локонами, а на лице был насыщенный макияж глаз. Актриса улыбалась и была счастлива присутствовать на мероприятии. Ее муж Тэйлор был одет в элегантный темно-синий костюм, и тоже выглядел стильно.

Хелен Миррен / Getty Images

Несколько дней назад Хелен Миррен посетила показ Dolce & Gabbana в Венеции.

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