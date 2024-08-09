В роскошном бикини и с тортом: звезда реалити похвасталась сексуальной фигурой в фотосете

Эмма Эрнан в красивом купальнике продемонстрировала стройное и сексуальное тело.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – выложила в Instagram снимки из недавней интересной фотосессии.
Перед объективом фотокамеры красавица позировала в роскошном белом бикини с белыми рюшами на лифе и цветочными украшениями и прозрачных мюлях на шпильках. Эрнан сделала объемную укладку с локонами, насыщенный макияж глаз и украсила уши серьгами-кольцами.
Эмма соблазнительно позировала, демонстрируя стройную, сексуальную фигуру и пышный бюст.
Напомним, ранее Эмма Эрнан попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе в длинном персиковом платье, расшитом стразами, с откровенным V-образным вырезом.
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