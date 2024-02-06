В роскошном черном платье с "голыми" вставками: Хайди Клум очаровала публику своим нарядом

Звезда выбрала очень гламурный наряд, от которого невозможно было оторвать глаз.
Супермодель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала шикарный образ на вручении музыкальной премии "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке она появилась в черном платье от бренда Valdrin Sahiti, которое имело очень необычный дизайн поскольку на юбке у наряда была драпировка, а вот талию и живот украшала полупрозрачная бежевая ткань, которая создавала "голый" эффект.
Также наряд украшала аппликация камнями на бедрах, талии и декольте. Дополняли платье тонкие бретельки и длинный шлейф, а также аксессуары - гламурные серьги в ушах и несколько колец на руках. Волосы Клум уложила в элегантную прическу с голливудской волной, сделала яркий макияж и длинный маникюр.
Компанию модели на мероприятия составил ее муж Том Каулитц - гитарист немецкой группы Tokio Hotel.
Читайте также:
- В черном мини-платье с откровенным декольте: Хайди Клум подчеркнула стройные ноги нарядом
- Просто невероятная: Хайди Клум блистала на красной дорожке в гламурном платье с разрезом
- Королева Хэллоуина: "сумасшедшие" и яркие костюмы супермодели Хайди Клум